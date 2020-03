A volte le più grandi leggende nascono quasi per caso. E questa è la storia di una fra le più grandi icone della storia della World Wrestling Entertainment.

di Marco Ercole - 20/03/2020 18:56 | aggiornato 20/03/2020 22:00

A volte le più grandi leggende nascono quasi per caso. E questa è la storia di John Cena, fra le più grandi icone della storia della WWE. Cena apparirà nel prossimo episodio di SmackDown Live, nella marcia di avvicinamento a WrestleMania 36, disponibile le notti di sabato 4 e domenica 5 aprile sul WWE Network e su Sky Primafila.

Ma prima di pensare a WrestleMania 36, nella quale Cena sarà impegnato contro “The Fiend” Bray Wyatt, la WWE ha inserito uno speciale sul suo Network sulla Ruthless Aggression Era. L’epoca dal 2002 al 2008 che ha accompagnato la crescita di molti fan italiani e ha visto nascere parecchie stelle. Da Edge a Rey Mysterio, passando per il compianto Eddie Guerrero. In 5 episodi della prima stagione si racconta la nascita della Ruthless Aggression Era, l’Evolution (una delle fazioni più dominanti della storia), la divisione fra Raw e SmackDown, Brock Lesnar e proprio John Cena.

Il debutto del 16 volte campione del mondo risale all’episodio di SmackDown del 27 giugno 2002, nel quale rispose a una Open Challenge dell’Hall of Famer Kurt Angle. Ma per diventare il campione di adesso John ha dovuto faticare parecchio. "Mi stavano per licenziare, il mio personaggio non aveva una direzione. Mi avevano servito tutto su un piatto d’argento e avevo fallito”, dichiara nel dietro le quinte dello speciale su di lui (episodio 2). “Stavo facendo il mio ultimo tour europeo, ma non era andata bene, come al solito. E per distrarmi facevo dei rap sull’autobus in cui viaggiavamo con Rikishi e Rey Mysterio. Stephanie McMahon mi chiese se le rime erano preparate, ma spiegai che tutto mi veniva fuori sul momento. Così, incredula, mi fece fare freestyle su una lattina di tonno che aveva in mano e io cominciai. Tutto venne portato in televisione e nacque il personaggio del Doctor of Thuganomics, nell’edizione di Halloween di SmackDown”.

Da quel momento la carriera di John Cena spiccò il volo verso il Main Event, facendolo diventare ciò che è adesso, uno dei più grandi campioni di sempre. Per seguire questo speciale e tutti i contenuti WWE, incluse le due serate di WrestleMania 36, basterà iscriversi sul WWE Network attivando il primo mese gratuito.