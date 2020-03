Le parole dell'ex centrocampista rilasciata a Casa Sky Sport.

L'ex centrocampista Juan Sebastian Veron, attuale presidente dell'Estudiantes, è intervenuto a Casa Sky Sport e ha dichiarato:

Ormai è una settimana che il calcio è fermo e la situazione sta diventando un po' pesante anche qui nel nostro Paese. Il governo ha fissato delle restrizioni, dobbiamo stare a casa. Quanto al club, mi sento con i ragazzi, cercando di capire come stiano. Come società abbiamo messo a disposizione le infrastrutture che abbiamo nel caso in cui la situazione diventi più difficile

Sulla "sua" Lazio:

La Lazio è stata la squadra più forte in cui abbia giocato. Una squadra che non vinceva lo scudetto da 26 anni, fu una sensazione unica così come con tutti i titoli che ho vinto in Italia

Sulla sua esperienza in Italia:

Ho avuto la fortuna di arrivare nel calcio italiano che mi ha fatto maturare, a volte ne parlo anche con Joaquin Correa. Per lui varrà la stessa cosa, perché il calcio italiano è diverso dagli altri, è tattico, ti fa pensare alla giocata sempre un secondo prima. È quello che ho imparato io, come tanto altro fuori e dentro al campo. Ho avuto grandissimi compagni in tutte le squadre dove ho giocato

Sul Mondiale del 2010:

È stata la chiusura della mia esperienza in Nazionale. Ci si aspetta sempre che un'avventura finisca nella maniera migliore e invece... ma ormai è passato

Su Dybala e Lautaro Martinez:

Sono giocatori diversi. Dybala è un giocatore che non solo può giocare da seconda punta, ma anche come trequartista. Credo che Lautaro non possa farlo, ma dentro l’area è un giocatore che difficilmente sbaglia davanti alla porta. Possono giocare insieme, sono giovani, hanno moltissimi anni per migliorare

