Tyson: "Non ho paura della morte, vivere potrebbe essere più complicato..."

L'ex pugile Mike Tyson ha concesso un'intervista al portale britannico The Sportsman in cui ha dichiarato:

Non ho paura della morte, vivere potrebbe essere più complicato che morire per me. Vivere richiede molto coraggio. Senza coraggio, non puoi gestire la vita. Vivere è un viaggio, la vita è una lotta

Tyson ha poi rivelato di aver avuto sempre la consapevolezza di essere vicino alla fine:

Sapevo che c'era la possibilità che potessi morire durante l'allenamento o durante il combattimento, ma non avevo paura. La fiducia in me stesso era un meccanismo di sopravvivenza. Ma ora, per esperienza, per quello che credo, più so di non esistere, più sono disposto a morire. Crediamo di essere qualcuno ma non siamo niente! Pensiamo di essere speciali!