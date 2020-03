La sorella del centrocampista dell'Hellas Verona è stata uccisa in Ghana a colpi di pistola.

di Redazione Fox Sports - 20/03/2020 07:51 | aggiornato 20/03/2020 10:56

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Una tragedia ha sconvolto la vita di Emmanuel Badu. La sorella del centrocampista dell'Hellas Verona, Hagar, ha perso la vita a Berekum, in Ghana. Come riportato dal Ghana Guardian, sarebbe stata uccisa da un uomo che le ha sparato a distanza ravvicinata per poi scappare. In queste ore la polizia è alla ricerca dell'assassino che potrebbe essere fuggito in Costa d'Avorio. Immediati i messaggi di cordoglio del Verona e dell'Udinese, club che detiene il cartellino del classe 1990.

Hellas Verona FC esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar

Così invece il club friulano:

La famiglia dell'Udinese Calcio si stringe attorno ad Emmanuel Badu per la tragica scomparsa della sorella

La famiglia dell’Udinese Calcio si stringe attorno ad Emmanuel Badu per la tragica scomparsa della sorella. — Udinese Calcio (@Udinese_1896) March 19, 2020