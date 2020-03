Il capitano del PSG Thiago Silva, che ha lasciato Parigi per tornare in Brasile, ha parlato a Sport TV:

Abbiamo deciso di partire perché la situazione a Parigi era davvero triste. Non riuscivo più a trovare nulla nei supermercati. Abbiamo preso un volo per il Brasile perché qui possiamo trovare cibo e abbiamo più opzioni per restare in casa con i bambini, come la piscina. Nessuno dei membri della nostra famiglia ha accusato i sintomi del virus

Poi ha proseguito:

Macron si è ispirato all'Italia per adottare le misure di contenimento ma nonostante tutto la Francia non si è protetta al meglio. Qui in Brasile c'è ancora tempo per arginare la situazione, mi aspetto che la crisi non sia così violenta come in Europa, è la nostra speranza. La gente deve prendere coscienza della gravità della situazione il prima possibile. Non siamo in vacanza, le spiagge devono svuotarsi, bisogna rimanere in casa perché si torni quanto prima alla normalità