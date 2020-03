Il tecnico italiano ha risolto il suo contratto con gli ungheresi: "Sarà un problema tornare a casa, cercheremo di farlo via terra".

Giuseppe Sannino ha risolto consensualmente il suo contratto con l'Honved in scadenza il prossimo 30 giugno. Ora l'allenatore italiano cercherà di lasciare l'Ungheria per tornare in Italia, come detto ai microfoni dell'Ansa: