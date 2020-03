Sony svela i dettagli legati alla nuova piattaforma, tra audio 3D e storage espandibile. Il sistema di lettura convertirà anche i titoli della PS4.

di Antonio Gargano - 20/03/2020 16:06 | aggiornato 20/03/2020 16:11

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Appena due giorni dopo il tutorial di Microsoft sulle caratteristiche tecniche della XBox Series X, Sony ha deciso di alzare la posta e svelare i dettagli sulla prossima PlayStation 5. La casa giapponese ha reso note le prime sfaccettature legate alla nuova piattaforma, tra cui le tanto attese specifiche tecniche e il metodo della retrocompatibilità della console.

La presentazione ufficiale è stata condotta da Mark Cerny. Il programmatore californiano ha elencato gli elementi hardware che andranno a comporre la nuova piattaforma, puntando l'attenzione sui progressi tecnologici effettuati da AMD per rendere l'esperienza del gameplay superiore alle console precedenti, attenendosi anche alle richieste e ai suggerimenti forniti sia dagli sviluppatori, sia dai semplici appassionati.

Nella spiegazione dettagliata delle specifiche tecniche emergono i potenziamenti effettuati per la PlayStation 5: un miglioramento CPU con frequenza variabile, una GPU che permetterà la riproduzione di titoli della console precedente senza un chipset dedicato, una RAM di 16GB, il supporto video in 4K e 8K e lo storage espandibile.

Sony svela i dettagli della PlayStation 5: specifiche tecniche e retrocompatibilità sotto i riflettori della casa giapponese

PlayStation 5, i dettagli su specifiche tecniche e retrocompatibilità

Tra gli aspetti maggiormente sotto i riflettori della presentazione, ci sono sicuramente i benefici garantiti dall'unità SSD, che garantirà una trasmissione dati nettamente superiore rispetto al passato: i caricamenti saranno istantanei e avverrà un ingresso netto nella nuova generazione del gameplay. Lo storage espandibile giocherà un ruolo fondamentale anche da questo punto di vista: sarà uno dei cavalli di battaglia della PlayStation 5, così come il nuovo audio 3D che verrà implementato con un motore della tecnologia 3D Tempest.

La retrocompatibilità, invece, è il sistema attraverso cui Sony sceglie di garantire continuità ai titoli già acquistati per la console precedente: una manovra che può assumere una valenza di anti-mercato, ma in realtà limita la dispersione dei videogames già a propria disposizione: chi vorrà potrà mantenere i titoli della PS4, ma l'adattamento alla PS5 non garantirà le stesse prestazioni che si avrebbero con un titolo ideato appositamente per la nuova console.

Si tratta di una novità importante rispetto al passato. Sotto la scocca della PS3, ad esempio, era stato montato il chipset per rendere compatibili i titoli della PS2: un'implementazione estremamente costosa in relazione al rapporto tra prestazioni e mercato. Adesso, verrà implementato tutto nell'hardware grazie alla nuova GPU.

The PlayStation 5 will not have the same long install times as the PS4 thanks to its SSD. https://t.co/PZSWeM6g6O pic.twitter.com/kOF2omSqKG — IGN (@IGN) March 18, 2020

Le reazioni sui social

Nonostante le numerose novità di assoluto livello per la nuova PlayStation, le impressioni emerse dai social non sembrano rispondere con lo stesso entusiasmo dei programmatori. La comunicazione da parte di Sony sarebbe stata deficitaria rispetto alle grandi novità garantite dalla nuova piattaforma, con una previsione negativa dell'andamento di mercato. Inoltre, i tecnicismi portati all'estremo non aiuterebbero i gamers a comprenderne realmente le potenzialità.

Sarà proprio il lancio della console, però, a dire con certezza quale sarà la reazione del pubblico dopo la presentazione ufficiale di Mark Cerny. La data di lancio non è ancora ufficiale, ma è prevista intorno a novembre 2020. Prezzo di partenza fissato a 499 dollari.

To be fair, you have to have a very high IQ to understand the PlayStation 5. The specifications are extremely technical, and without a solid grasp of theoretical physics most of the talk will go over a typical viewer's head. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 18, 2020

Le specifiche tecniche

CPU

x86-64-AMD Ryzen “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads/li>

Frequenza variabile fino a 3.5 GHz/li>

GPU

AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine

Ray Tracing Acceleration

Frequenza variabile fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

System Memory

GDDR6 16GB

448GB/s Bandwidth

SSD

825GB

5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

PS5 Game Disc

Ultra HD Blu-ray™, fino a 100GB/disc

Video Out

Supporto di 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (HDMI ver.2.1)

Audio