Cristiano Ronaldo in quarantena: come si sta allenando?

Cristiano Ronaldo in quarantena: come si sta allenando?

Conosco bene Cristiano Ronaldo da molto tempo, so quanto sia professionale. Fino a che il suo corpo gli consentirà di restare a questi livelli giocherà e credo possa durare ancora 4-5 anni. È un giocatore che tutti rispettano e temono perché può decidere una partita da un momento all'altro. Per giocare ancora a questi livelli a 35 anni devi prenderti cura del tuo corpo. Lavorare sodo, riposare e mangiare correttamente. Se non si fa male credo possa andare avanti fino a 40 anni

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK