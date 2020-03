LIverpool, il Mondiale per club è l'ultimo "regalo" a New Balance

Ho giocato contro tutti i più forti e il migliore è stato Ronaldo, il brasiliano. Cristiano Ronaldo è un robot, non poteva essere diversamente, l'ho battezzato io alla prima partita. È uno che gioca e vince, ma il Fenomeno ti aspettava, ti derideva e andava a fare gol. Era forte e velocissimo, peccato solo che l'ho avuto con me dopo due infortuni, con lui al top avrei vinto di più

Le ho riviste tutte e devo dire che ho giocato anche bene, ho fatto meglio in semifinale che in finale. A volte uscivo un po' troppo fuori, ma potevo anche andarmi a prendere un caffè, dietro a me c'erano Cannavaro e Buffon. Venivamo tutti da un momento difficile, ma abbiamo dimostrato che lo sport può unire una nazione. Con i tedeschi siamo stati un po' cattivi, li abbiamo bullizzati. Sembravano pulcini che giocavano contro la Nazionale italiana e a casa loro. È stata una grandissima soddisfazione, la partita delle partite, penso che sia stata la vera finale

Bisogna prendere le giuste precauzioni, Perugia è spettrale come tutta l’Italia. All'inizio in molti hanno preso questa emergenza sottogamba, adesso invece giustamente la gente ha paura. Non ci sono colori e fede, c’è solo la bandiera italiana. Sento spesso il Papu Gomez, a Bergamo stanno vivendo un momento difficilissimo. Dobbiamo darci una regolata altrimenti sarà difficile venirne fuori

