L'ex attaccante Luca Toni ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato di bomber e non solo:

Kane è un centravanti vero, prestante, che riempie l’area come pochi altri: è tecnico, bravo a giocare con la squadra e soprattutto letale negli ultimi metri. Segna tantissimo. E avendo 26 anni possiede ancora margini di crescita. Mi piace anche Gabriel Jesus: veloce, tecnico, serve assist. Di questi attaccanti, il brasiliano del Manchester City è il meno bomber, però sarebbe il più adatto per giocare con Cristiano Ronaldo. Perché CR7 non è un centravanti puro, ma è quello che alla fine segna di più e deve fare più gol. Un bomber troppo bomber, come ad esempio Kane che reputo il migliore degli under 30, non è detto che si trovi a meraviglia con Cristiano Ronaldo. Vedo molto meglio Gabriel Jesus, che al City segna ma fa anche segnare molto, apre spazi per i compagni, pressa e poi ha soltanto 22 anni