L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato durante una diretta sul suo profilo Instagram ufficiale:

Ringrazio tutti i medici che stanno rischiando la vita, anche noi possiamo aiutarli restando a casa. Non siamo mai usciti, ci manca allenarci e giocare, ma le decisioni prese dal Governo e dai professionisti sono giuste da rispettare perché loro sanno cosa fare. Volevo salutare chi ha perso parenti o amici, si sta lavorando per trovare un vaccino e per far sì che non ci siano più casi. Speriamo si trovi presto, in Italia ci sono molti malati, noi siamo a casa rispettando le regole e aspettiamo notizie per tornare a giocare quando la situazione lo consentirà. In questi giorni è venuta fuori una notizia completamente falsa sulla mia positività: non sono stato contagiato, l'ho già detto via Twitter e lo ribadisco qui. Nei prossimi giorni saprò l'esito del tampone: spero sia ok e proseguirò la quarantena. Oggi tutti i tifosi sono un'unica squadra per lottare insieme, qui non ci sono formazioni, schieramenti politici o media diversi. Bisogna combattere tutti uniti. Stiamo cercando di dare l'esempio per non far succedere cose brutte, c'è il modo per evitarlo