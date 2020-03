Le parole dell'amministratore delegato rossonero rilasciate all'Ansa.

di Redazione Fox Sports - 20/03/2020 21:23 | aggiornato 20/03/2020 21:28

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato all'Ansa e ha dichiarato:

Voglio essere molto chiaro: la priorità del Milan è e sarà sempre la salute e la sicurezza dei nostri giocatori e del personale, della nostra comunità locale e globale, e soprattutto dei più vulnerabili tra noi. Tutto il resto, compreso il calcio, assume un'importanza secondaria. Prenderemo tutte le nostre decisioni su questa base e, come tutti i cittadini, seguiremo le indicazioni dei nostri medici esperti e delle autorità competenti. Il calcio tornerà al momento giusto ma non prima che questa crisi mondiale sia risolta. Nelle ultime settimane abbiamo assistito e abbiamo vissuto il rapido sviluppo di una devastante emergenza sanitaria. In un momento come questo diventa chiaro su chi facciamo affidamento per il benessere di coloro che amiamo. I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono in prima linea nella battaglia che stiamo combattendo: i medici, le infermiere e il personale ospedaliero, per nominarne solo alcuni. Sono i nostri eroi e dobbiamo cogliere ogni opportunità per ringraziarli e sostenerli. Allo stesso tempo, vorrei esprimere solidarietà alle famiglie che hanno perso i loro cari e a tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia

Gazidis ha poi proseguito:

Quando torneremo in campo il calcio svolgerà un ruolo importante nella ripresa della nazione, sia da un punto di vista economico che per il morale di milioni di persone che amano questo sport. La dedizione dei nostri fan significa tutto per questo club, ma il nostro massimo impegno collettivo durante questo periodo sconfiggerà questa pandemia. Vinceremo questa battaglia solo se saremo uniti. Questa crisi ci sta chiaramente facendo vedere quanto tutti dipendiamo gli uni dagli altri e quanto il nostro punto di forza sia come ci prendiamo cura di coloro che hanno più bisogno. Lo spirito e la forza del popolo italiano dimostrano che possiamo costruire insieme un futuro migliore sulla base di questi valori e il Milan farà la sua parte al massimo. Andrà tutto bene".

Intanto il Milan ha pubblicato una nota ufficiale per comunicare che gli allenamenti non riprenderanno prima del 3 aprile: