Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e attuale ad del Monza, ha parlarto della Serie A a Il Corriere dello Sport:

Sono per il rispetto del regolamento. Siamo partiti in un modo e in quel modo dobbiamo finire. Se non si dovessero completare tutte e le 28 giornate sarebbe giusto cristallizzare la classifica al momento dell'ultimo turno disputato, come in altri sport, la F1, la moto. Mi auguro che non ci sia bisogno di questo e che tutto si risolva nel migliore dei modi. Il calcio non è soltanto Ronaldo, Ibra e Messi, è fatto di giocatori che nelle categorie inferiori guadagnano poco più della gente comune. Calciatori, tecnici, staff e direttori sportivi sono lavoratori a tempo determinato, per questo hanno bisogno di misure di sostegno