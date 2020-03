Sarebbe il regalo più bello, però no. Mi piace molto allenarmi devo dire, anche se i ritmi di Fabio mi sfiancano. Quest'anno con Francesca Schiavone avremmo dovuto giocare il doppio delle leggende al Roland Garros, ma è saltato, pazienza. Doppio misto con Fabio? Ma va, non scherziamo (la coppia in coro, ndr)

Con le tenniste che ci sono oggi le ho detto che deve rifletterci. Sono tornate tutte, ora anche la Clijsters, e non c'è una Serena Williams che domina come prima di diventare mamma

Congelare i punti è la soluzione più giusta, purtroppo il Coronavirus ha messo in ginocchio anche lo sport. Mi alleno a casa, anche se la racchetta non la tocco da un po'. Per il momento io e Barazzutti non ce la siamo sentita di riprendere gli allenamenti sul campo

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK