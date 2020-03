L'Inter si è dimostrata una società professionale, ci consegnano i pasti, ci hanno portato bici ed elastici per continuare a lavorare a casa, si informano sulle nostre condizioni. Non è il momento di parlare di calcio, adesso dobbiamo concentrarci su questa battaglia, quando tutto questo sarà finito ritorneremo a vincere anche sul campo

Il mister ci segue sempre da vicino, anche in questo momento, tramite messaggi e attraverso il suo staff. Adesso c'è più attività nella chat di gruppo, quando torneremo sarà tutto come prima. Restando uniti come squadra possiamo vincere questa lotta

Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij è intervenuto a Sky Sport 24 per raccontare come stia trascorrendo questo periodo di quarantena:

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK