Juventus, la fuga di Higuain: è in quarantena ma vola in Argentina

Uno in particolare, protagonista della diretta insieme a Chiellini, merita una menzione speciale da parte del difensore della Juventus. È David Trezeguet, uno dei compagni di squadra che più l'hanno aiutato nel primo periodo di permanenza in squadra:

Ricordo che ero in comproprietà con la Roma, mentre il presidente del Livorno mi comunicò che una delle migliori squadre d'Italia stava venendo a cercarmi per formalizzare il trasferimento. Mi disse chiaramente di accettare e io risposi con grande entusiasmo. Quando vidi entrare Moggi, Giraudo e Bettega capii tutto. Ho conosciuto tanti grandi campioni con cui ho attraversato una fetta importante della mia carriera: a Buffon, Barzagli e Bonucci sono particolarmente legato, ma anche Pirlo e Lichtsteiner sono stati ottimi compagni.

Passo la giornata come tanti. Facciamo alcuni esercizi del programma personalizzato, guardo film e serie TV e ho rispolverato la PlayStation come quando ero giovane. Siamo sempre in contatto con videochiamate, sia con i miei compagni di squadra che con la mia famiglia. Esco solo al mattino, quando devono rifarmi la camera.

Come passare le giornate in isolamento? Ovviamente con hobby vari e un po' di allenamento, sempre mantenendo le disposizioni mediche per evitare potenziali contagi:

Ho fatto il tampone, non ho sintomi e sto bene ma sto ugualmente trascorrendo le mie giornate al J Hotel. Attendo i risultati nelle prossime ore, ma sono fiducioso e sereno. Non ho raggiunto la mia famiglia a Livorno, loro sono lì da 2 mesi e ho ritenuto opportuno rimanere qui. Qui ci sono anche Rugani, alcuni fisioterapisti e gli chef dell'albergo.

Il difensore non ha riscontrato sintomi nel corso degli ultimi giorni, ma si è ugualmente sottoposto alle misure sanitarie prescritte dal club. Il capitano della Juventus è in quarantena al J Hotel da una settimana, insieme ad altri 120 membri tra calciatori, staff e personale amministrativo e logistico:

