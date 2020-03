Il Bayern Monaco si allena in videoconferenza

Con un comunicato rilasciato proprio sul sito ufficiale del Bayern Monaco , Hans-Dieter Flick ha spiegato come l'intera rosa della squadra tedesca abbia svolto la sua prima seduta di cyber training in diretta video.

Nell'incertezza di una data in cui i campionati europei riprenderanno, uno dei problemi per i calciatori è quello di mantenere una preparazione atletica accettabile nonostante il divieto di svolgere allenamento in maniera regolare assieme ai compagni. Problema a cui il Bayern Monaco ha già trovato un rimedio.

