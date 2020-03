Parla Hernan Castillo, giornalista di TNT Sports e CNN Radio in Argentina.

di Redazione Fox Sports - 20/03/2020 10:37 | aggiornato 20/03/2020 10:40

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.



Gonzalo Higuain ha lasciato Torino e l'Italia per volare in Argentina nonostante fosse in quarantena dal momento in cui è emersa la positività al Covid-19 del compagni di squarda Daniele Rugani. Ma il Pipita aveva l'autorizzazione della Juventus che era stata avvertita giorni fa. Sulla vicenda è intervenuto anche Hernan Castillo, giornalista di TNT Sports e CNN Radio in Argentina che su Twitter ha scritto: