L'allenatore della Sampdoria (tra i blucerchiati sono risultati positivi al Covid-19 Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Bereszynski, Depaoli e altri giocatori che non sono stati resi noti) Claudio Ranieri ha parlato così nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

Su come passa le sue giornate in quarantena:

La Settimana Enigmistica è un ottimo passatempo e un buon allenamento mentale, poi la lettura dei giornali. La fisioterapia per recuperare il tono muscolare al ginocchio sinistro. E la TV per seguire gli aggiornamenti. Vedere le immagini delle bare e ascoltare i bollettini quotidiani è un enorme dolore. Ribadisco il concetto: dobbiamo comportarci da squadra, rispettare l’allenatore e le sue regole. Il tecnico in questo momento è il governo che dà le indicazioni: gli italiani devono applicarle. È questa la strategia per vincere la partita. Le regole sono chiare: stare a casa e usare tutte le precauzioni igieniche possibili. Vedo in TV ancora troppa gente per strada. Non va bene. L’avversario è un nemico silenzioso, subdolo. È la prima volta nelle nostre vite che ci troviamo ad affrontare una sfida come questa e per vincerla serve il contributo di tutti. Dobbiamo farlo per noi, per il prossimo e per chi è impegnato al fronte: medici, infermieri, operatori sanitari. Il modo migliore per ringraziarli è osservare le regole