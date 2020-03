Premier League, per Shearer senza un finale il Liverpool non può vincere

La Premier League e tutto il calcio professionistico inglese si fermano almeno fino al 30 aprile: ora è ufficiale. La decisione è stata presa durante l'incontro svoltosi oggi a cui hanno preso parte in conference call i 20 club della Premier, i rappresentanti della Football Association, della English Football League e della massima serie femminile. Ovviamente non è stata decisa la data della ripresa delle attività visto che è impossibile prevedere quando l'emergenza Coronavirus sarà completamente rientrata. Proprio per questo - ed è la notizia del giorno - la stagione 2019/2020 è stata estesa per un tempo indefinito, una cosa mai accaduta (il regolamento della Football Association prevede che i campionati si concludano entro il 1° giugno) nella storia del calcio britannico. Ciò è stato permesso dal rinvio di Euro 2020 che è stato posticipato all'estate del 2021.

