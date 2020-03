L'ex centrocampista bianconero parla del campione del mondo: "Quando andò al Manchester United gli dissi che stava sbagliando".

In questo periodo è molto complicato pensare al futuro delle proprie squadre per gli appassionati di sport e di calcio, ma un sogno mai sopito per i tifosi della Juventus è quello di rivedere Paul Pogba giocare con la maglia bianconera dopo il suo addio per andare al Manchester United di qualche anno fa.

Il francese (come tutta la squadra dei Red Devils) non ha affatto avuto un buon rendimento dal suo ritorno in Premier League se si esclude l'annata chiusa con la vittoria dell'Europa League da migliore del torneo. E un suo addio appare sempre più probabile nonostante i tentativi del club di rinnovare il contratto.

Tornare alla Juventus sarebbe una sua priorità stando alle indiscrezioni di calciomercato e di questo ha parlato anche Claudio Marchisio che anni fa faceva parte dello stellare centrocampo dei campioni d'Italia insieme a Pogba, Vidal e Pirlo.

Marchisio parla di un ipotetico ritorno di Pogba alla Juventus

L'ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato di un ipotetico ritorno di Pogba a Torino, specialmente dopo il video postato sui social con la maglia bianconera per mostrare solidarietà nei confronti di Matuidi.

Quando andò a Manchester gli dissi che stava sbagliando e che se proprio voleva andare via, avrebbe fatto meglio a scegliere la Liga. Un suo ritorno sarebbe bellissimo, Pogba rinascerebbe in un ambiente che lo ama. In più darebbe tanto alla squadra che ha bisogno di un giocatore così.

Il campione del mondo sarebbe l'innesto ideale in un reparto mediano che ha subito molte critiche in questi mesi. Ma Marchisio ha detto la sua lodando gli interpreti del centrocampo a disposizione di Sarri.