Javier Zanetti l'ha definito uno dei giocatori più interessanti del campionato argentino. È il difensore centrale del River Plate, ha 24 anni.

di Antonio Gargano - 19/03/2020 20:27 | aggiornato 19/03/2020 20:32

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Un elemento suggerito direttamente da Javier Zanetti per rinforzare la difesa. In attesa di tornare in campo dopo l'emergenza Coronavirus, l'Inter comincia a valutare i prossimi affari di calciomercato e lo fa guardando in direzione Argentina. Lucas Martinez Quarta è il nome che stuzzica i nerazzurri per la prossima sessione estiva: un'occasione da cogliere a buon prezzo per ringiovanire ulteriormente il reparto arretrato.

Si tratta di un difensore centrale, ha 24 anni ed è già diventato un punto fermo del River Plate. Alla squadra di Buenos Aires è sfuggito il titolo nazionale all'ultima giornata, mentre si sta giocando le sue chances in Copa Libertadores dopo il titolo del 2018 e la sconfitta nella finale del 2019 contro il Flamengo. Marcelo Gallardo, tecnico dei Millonarios, ha lanciato Martinez Quarta al centro della difesa con ottimi risultati: 96 presenze in prima squadra, 5 reti all'attivo.

Zanetti, invece, l'ha definito uno dei calciatori più interessanti dell'intero campionato. L'elogio dell'ex capitano nerazzurro non è passato inosservato, tanto da catturare l'attenzione del procuratore del difensore, Gustavo Goni:

Siamo orgogliosi delle parole spese da Zanetti per Lucas, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e siamo convinti di parlare di uno dei migliori centrali difensivi del Sudamerica. Potrebbe giocare in Europa e un top club come l'Inter potrebbe essere una destinazione molto gradita, ma bisognerà capire come si evolveranno le situazioni di mercato nei prossimi mesi.

Inter con lo sguardo al calciomercato: il nuovo obiettivo è Lucas Martinez Quarta del River Plate

Inter, occhi su Martinez Quarta del River Plate

Il contratto di Martinez Quarta scadrà nel 2021 e prevede una clausola rescissoria di 22 milioni di euro. Secondo i dati Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 12,5 milioni di euro. L'obiettivo dell'Inter potrebbe essere quello di evitare un'asta tra un anno, quando il calciatore potrebbe lasciare il River Plate a parametro zero.

Martinez Quarta, inoltre, ha dovuto superare una squalifica per doping. Nel 2017, durante un controllo, il difensore fu trovato positivo ad un diuretico proibito dalla legge antidoping: condanna a 7 mesi di squalifica insieme al suo compagno di squadra Camilo Mayada, adesso in forza all'Atletico de San Luis in Messico.

Con il River Plate, però, il difensore si è riscattato, portando a casa una Copa Libertadores e una Recopa Sudamericana, oltre a due coppe nazionali in Argentina. Adesso, nel suo futuro potrebbe esserci l'Europa e soprattutto l'Inter: caccia al centrale sudamericano, stavolta non uruguaiano e non già oltre i 30 anni come Godin, per rinforzare e rinverdire il pacchetto difensivo di Conte.