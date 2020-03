DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando il suo periodo di isolamento:

Conte, il suo staff e il team manager, ci fanno quotidianamente domande su come stiamo, su come trascorriamo le giornate e ci chiedono se rispettiamo il programma di alimentazione e quello fisico. Stare a casa mi piace, ma spero vinceremo questa battaglia contro il Coronavirus. Non mi era mai capitato di restare a casa 24 ore su 24, devo dire che stare in famiglia si conferma la cosa più bella e quella che ti dà più emozioni. Da un lato quindi sono felice di restare a casa con la mia famiglia. La vittoria più grande in questo momento sarebbe quella di vincere questa battaglia contro il Coronavirus perché ci sono tante famiglie che si sono distrutte e tanti medici e infermieri che lavorano h24. Colgo l'occasioni per ringraziarli