Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha parlato della probabile data per la ripresa del campionato:

È da diversi giorni che ci stiamo lavorando, il ministro Spadafora aveva ipotizzato quella data: dal momento in cui gli Europei sono stati rinviati al 2021 ci siamo chiesti quando poter ripartire. L'idea è di tornare il 3 maggio in modo da finire entro il 30 giugno con l'inserimento di qualche turno infrasettimanale, ma non escludo una ripartenza il 10 o il 17 e quindi sforare anche la data del 30 giugno

Ieri invece aveva parlato così il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora:

La ripresa della Serie A il 3 maggio? È la data che tutti noi auspichiamo, ma non diamolo per certo, perché le decisioni si assumono nei momenti di grande responsabilità. Del resto la situazione medico-sanitaria cambia continuamente. A oggi il 3 maggio è la data possibile, ma non lo darei per certo ed è difficile pensare già per il 3 maggio le partite a porte aperte. Lo vedremo nelle prossime settimane