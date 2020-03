Coronavirus, scende in campo Ibrahimovic: "Kick the virus away"

Il taglio degli ingaggi dei calciatori in questo momento di emergenza non deve essere un tabù. Credo che ci si debba mettere tutti attorno a un tavolo. Crisi ed emergenza ci sono per tutti e anche il nostro mondo deve avere la capacità di rimanere unito. Siamo chiamati a un gesto di grande responsabilità e a dare senso alla parola solidarietà

Il tema della sostenibilità del sistema calcio durante e dopo questa crisi globale è ovviamente tema di estremo interesse per tutti quelli che vivono in questo sistema, calciatori compresi. Tutti abbiamo l'interesse che l'equilibrio economico venga preservato e proprio per questo dobbiamo valutare tutti gli elementi del momento. Mancati introiti, rinvio delle competizioni, cancellazione di eventi, contributi governativi, aiuti federali, sostegno delle istituzioni internazionali. Tutti questi elementi ci diranno quale sarà il ruolo dei calciatori

Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni dell'Ansa dell'ipotesi di tagliare gli stipendi dei giocatori in questo delicato momento per tutto il paese:

