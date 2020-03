Il giocatore del Verona ribadisce il suo punto di vista sulla gestione dell'epidemia per il coronavirus da parte della Lega Serie A.

di Redazione Fox Sports - 19/03/2020 21:24 | aggiornato 19/03/2020 21:29

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

In un'intervista ad A Bola, il centrocampista portoghese del Verona, Miguel Veloso, è tornato a parlare di come la Serie A ha gestito l'emergenza coronavirus:

Il calcio doveva fermarsi molto prima. Siamo persone normali, rischiavamo di contagiare chi veniva allo stadio, a partire dai nostri familiari e colleghi.

Il centrocampista ha poi proseguito:

Va tutto bene, usciamo solo per andare al supermercato o in farmacia. Trascorro le giornate a rincorrere i miei figli e ad allenarmi secondo il programma che ci viene mandato dalla società con quello che ho in casa. Il grande problema è che all'inizio nessuno prendeva sul serio questo virus ma la realtà è che è grave e ora siamo tutti chiusi in casa, uscendo solo per le cose necessarie. La mia più grande paura, più che contrarre il virus, è trasmetterlo ai miei familiari. Importante seguire le regole che sono state date.

Coronavirus, Veloso: "Dovevamo fermarci molto prima"

Per quanto riguarda il ritorno in campo in Serie A: