In un momento di emergenza nazionale, tutte le categorie mediche si stanno dando da fare per cercare di dare il proprio contributo. Per questo motivo pure la Federazione Medico Sportiva Italiana (Fmsi) invita i propri 4.000 medici a offrire il proprio contributo al Paese, prestando servizio volontario presso le strutture sanitarie della loro regione o di quelle maggiormente colpite dall'emergenza Coronavirus.

Il Presidente della federazione, Maurizio Casasco lancia un appello forte:

Come medici, prima ancora che come medici dello Sport dobbiamo pensare all'emergenza nazionale. Stanno scendendo in campo i medici in pensione, stiamo mandando in trincea i neo-laureati. Non possiamo non esserci noi!