Carlo Mazzone compie 83 anni: "Un regalo per me? Restate a casa"

Oggi è il mio compleanno ed è la festa dei Papà. Se volete farmi un regalo restate a casa nei prossimi giorni. Quante volte vi ho spronato a farvi venire allo stadio con la pioggia e con la neve, ma oggi vi esorto a non uscire, più di quando abbiamo giocato quelle grandi partite del passato. Oggi più che mai bisogna vincere o come diceva Costantino: "Oggi sa da vince". Bisogna combattere e solo uniti riusciremo a ottenere la vittoria

