Il procuratore ne ha parlato in Spagna, ai microfoni di Marca.

di Redazione Fox Sports - 19/03/2020 10:31 | aggiornato 19/03/2020 10:35

Donnarumma, Haaland, Pogba... Di stelle non mancano di certo nella scuderia di Mino Raiola. Che al quotidiano spagnolo Marca, ha assicurato di voler lavorare presto con Florentino Perez nella prossima sessione di calciomercato:

Voglio portare un grande campione al Real Madrid. I miei rapporti con i Blancos sono molto buoni, sono spesso in contatto con José Angel, è interessante, oltre che un piacere, parlare con lui di calcio e delle vicende legate alla Fifa. Un giorno spero di portare un grandissimo campione al Real, al momento ho Areola, ma si tratta di un prestito, quest'estate vorrei portare a Madrid un big a titolo definitivo, sarebbe un orgoglio per me e per tutti i miei calciatori perché il Real è un grande club.

Il primo pensiero, inevitabilmente, va a Paul Pogba, già accostato più volte al Real Madrid nelle precedenti sessioni di calciomercato:

Paul sta vivendo un momento delicato, ma voglio sottolineare con forza, anche perché in Inghilterra sono molto sensibili su questo, che è concentrato sullo United, vuole fare un gran finale di stagione e portare la squadra in Champions. Non posso sapere cosa succederà, in passato c'è stato un grande interesse ma non se ne fece nulla, però contano il presente e il futuro.

Per quanto riguarda la giovane stella norvegese Erling Haaland: