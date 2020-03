DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku si è confessato sul canale YouTube dell'ex attaccante inglese Ian Wright ed è tornato a parlare del mancato trasferimento alla Juventus:

La Juventus era molto vicina, ma io ho sempre pensato all'Inter e a Conte. L'Inter per me è da sempre la squadra di riferimento in Italia, da piccolo guardavo Adriano, Ronaldo, Vieri. Il club e l'allenatore mi hanno voluto fortemente, Conte mi voleva anche al Chelsea e anche prima quando era alla Juve.

Su come sta trascorrendo il periodo di quarantena:

Su Conte:

Conte ti fa notare sempre se sbagli, lo fa davanti a tutti. Con me lo ha fatto dopo il match contro lo Slavia Praga, per cinque minuti ha martellato dopo che un difensore ha vinto un duello contro di me e ha festeggiato. Non mi era mai successo in dieci anni di carriera