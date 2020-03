Szczesny: "Mi sento fortunato ad essere in Italia in questo momento"

Il campionato di Serie A potrebbe ripartire il 3 maggio o almeno è quello che speriamo, poi decideremo se le partite si giocheranno a porte chiuse o aperte. A questo poi si aggiungerà il resto delle partite delle coppe europee. Abbiamo sospeso gli adempimenti fiscali e gli affitti per gli impianti sportivi per tutte le società.

Il decreto aveva lasciato la possibilità a tutti di fare attività motoria all'aria aperta anche su consiglio della comunità medica ma se l'appello di rimanere in casa non sarà ascoltato dovremo pensare a un divieto assoluto. In molti sottovalutano ancora i rischi.

Il ministro Spadafora ha parlato ai microfoni del TG1, parlando del problema delle troppe persone che non rimangono ancora in casa "abusando" della possibilità di fare sport all'aria aperta.

Naturalmente però non ci sono molte certezze sul futuro visto che la salute pubblica è e rimarrà sempre il primo degli obiettivi. In ogni caso si cominciano a fare già le prime date su una possibile partenza, compresa quella del campionato italiano.

La decisione del rinvio di Euro2020 da parte dell'UEFA è arrivata su pressione delle Leghe dei vari paesi europei nella speranza di poter terminare i campionati in corso nonostante l'emergenza legata ai contagi da Coronavirus. La speranza delle Federazioni, compresa quella di Serie A , è chiudere i rispettivi tornei in estate con la competizione continentale spostata al 2021.

