DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il portiere della Sampdoria Emil Audero, in quarantena come tutti i suoi compagni di squadra dopo la positività al Coronavirus di Manolo Gabbiadini, ha parlato così nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Dobbiamo far prevalere il buon senso, siamo tutti nella stessa direzione. Non possiamo uscire, così ci siamo organizzati con la spesa online, facciamo anche un po' esercizi insieme. Con i compagni siamo in contatto, abbiamo il nostro gruppo WhatsApp, ci giriamo anche cose simpatiche. Ci stiamo dimostrando molto uniti, compresi mister, staff, dirigenti, fisioterapisti, personale. Lontani ma vicini, come si dice. Da atleta faccio caso all'alimentazione e mi tengo in allenamento rivedendo partite e situazioni di gioco