La rivelazione della fidanzata del difensore bianconero.

di Redazione Fox Sports - 18/03/2020 19:36 | aggiornato 18/03/2020 19:41

Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha rilasciato un'intervista a "Chi" in cui ha rivelato di essere incinta. Una meravigliosa notizia in un momento durissimo in cui sia lei che il difensore bianconero hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus (lei è in isolamento a casa, lui al J Hotel).

Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento - ha esordito Michela Persico - devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita. Ci stavamo preparando a quando avremmo annunciato la gravidanza. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo

Poi su Rugani: