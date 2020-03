Non li abbiamo presi per motivi medici e sociali - ha dichiarato il portavoce del club, David Espinar, in una nota - Nessun giocatore ha avuto alcun sintomo e pensiamo che ne abbiano bisogno molto più di noi le persone che sono molto meno abbienti di noi. Queste sono le persone alle quali dovrebbe essere data la priorità.

Gran bel gesto da parte della squadra del Real Valladolid , che ha rifiutato di ricevere i kit per lo screening del Covid-19 che la Lega offre a tutto i club della Liga per testare i giocatori:

