In Goztepe-Rizespor, disputata a porte chiuse, per i padroni di casa è andato in rete anche il 33enne nato a Roma.

di Daniele Minuti - 18/03/2020 11:33 | aggiornato 18/03/2020 11:35

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il Coronavirus ha lentamente fatto chiudere i battenti allo sport in giro per il mondo, nel tentativo di riunire meno persone possibili e rallentare i contagi. Nella giornata del 17 marzo 2020 però si è giocata una sola partita in tutto il vecchio continente.

In Europa infatti si è disputata soltanto Goztepe-Rizespor, valida per il 21esimo turno del campionato di Super Lig turca. La sfida si è giocata in uno stadio senza pubblico sugli spalti ed è terminata col risultato di 2-0 per la formazione padrona di casa.

Un ultima scintilla di sport in un continente praticamente fermo, con anche un pizzico d'Italia in campo: perché nel tabellino dei marcatori dopo Berkan Emir che ha sbloccato il risultato dopo 11 minuti del secondo tempo, c'è l'azzurro Stefano Napoleoni.

In Europa si gioca una sola partita: in gol anche l'italiano Napoleoni del Goztepe

In Europa si gioca solo Goztepe-Rizespor: segna anche l'italiano Napoleoni

L'attaccante è arrivato al Goztepe in estate dopo 3 stagioni passate in Turchia con la maglia del Basaksehir: 33enne originario di Roma ma che in Italia ha indossato solamente la divisa del Tor di Quinto prima di volare in Polonia grazie a Boniek che lo portò al Widzew Lodz.

Da lì arriverà l'avventura in Grecia con Levadiakos e Atromitos durata 7 anni, prima dell'approdo nella squadra di Istanbul. Ora al Goztepe, Napoleoni ha trovato la sua seconda rete in 6 presenze con la nuova maglia, durante l'unica partita professionistica giocata in tutt'Europa nel periodo del Coronavirus.