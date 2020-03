Il presidente della RFEF (la Federcalcio spagnola), Luis Rubiales, ha attaccato il numero uno della Liga Javier Tebas sul tema dei tamponi fatti ai giocatori:

Penso che sia irresponsabile, quando ci sono dei pazienti che lottano per la vita. Non è appropriato utilizzare i test per i giocatori quando ci sono persone che ne hanno bisogno. Non si riesce a vedere la realtà. Siamo tutti confinati a casa, non fa alcuna differenza se tu sia infetto o meno. Se qualcuno ha sintomi gravi, è questa la persona che ha bisogno necessariamente del test, non un calciatore, che è isolato a prescindere. Le autorità hanno detto questo: se qualcuno ha tamponi, maschere, guanti, che li consegni. Gli ospedali li stanno esaurendo. C’è qualcuno che invia i tamponi ai club: è una mancanza di solidarietà, potrebbe anche essere illegale. Dovrebbe vergognarsene, è anti patriottico. Quando tutto questo sarà finito, quando meno persone ne avranno bisogno, forse prenderemo in considerazione i test per i giocatori dei nostri club, ma per ora i test devono essere per quelli che ne hanno bisogno