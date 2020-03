Secondo il portale sport.es, i nerazzurri starebbero pensando a un ritorno del brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 18/03/2020 19:18 | aggiornato 18/03/2020 19:23

Il Barcellona si prepara a risolvere un caso spinoso nella prossima sessione di calciomercato, quello legato alla situazione contrattuale di Philippe Coutinho, attualmente in prestito al Bayern Monaco. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport.es, infatti, il club tedesco non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto da 90 milioni.

Di conseguenza il brasiliano sembra destinato a tornare alla base, anche se sarebbe solo di passaggio. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, per Coutinho si sarebbe fatto avanti il Chelsea per chiedere di averlo in prestito, accodandosi così all'interesse manifestato dal Tottenham lo scorso agosto.

Non è finita, tra i pretendenti c'è anche l'Inter, che avrebbe pensato a un ritorno del brasiliano, nell'ambito della possibile trattativa con i catalani per Lautaro Martinez. I due club potrebbero quindi ragionare su un potenziale scambio di calciomercato, chiaramente con conguaglio in favore dei nerazzurri.