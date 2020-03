Il divertente aneddoto raccontato dal portiere bianconero ai microfoni della televisione ufficiale.

di Redazione Fox Sports - 18/03/2020 17:52 | aggiornato 18/03/2020 17:56

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Gigi Buffon, durante la trasmissione "A casa con la Juve" di JTV, ha parlato del suo ritorno alla Juventus:

Tutto è stato naturale, nel senso che alla fine ho fatto un anno bellissimo a Parigi e devo dire che mi ci voleva per disintossicarmi. Ma i contatti con il mondo Juve, col presidente, Paratici, i compagni, ci sono sempre stati. Ho fatto una stagione all'estero ma non recidendo mai questo cordone ombelicale.

Poi racconta un aneddoto sulla sua infanzia da tifoso:

Se volete però una rivelazione interessante, non volevo fare la parte del leccaculo, perché non lo sono, vi dico che da tifoso il mio excursus è singolare: d'inverno andavo a Udine dai miei cugini, loro juventini matti. Io dai 4 ai 7 anni sono stato juventino alla follia. Ma mi ero innamorato di Trapattoni, fischiava e quelle cose lì... ero tifoso Juve, ma Trapattoni era andato all'Inter. Per un attimo ho tentennato, per un attimo ho simpatizzato per l'Inter. Sono ritornato e ho iniziato a seguire il calcio di provincia: Pescara, Campobasso, Como, Avellino. E poi dai 12 il Genoa mi ha trascinato nella vita da tifoso. Ti fa capire quanto è importante, al di là delle società, le figure in cui t'imbatti da piccolo. Trapattoni fu quello che mi colpì tanto.

Juventus, Gigi Buffon si racconta a JTV

Ancora sulla sua infanzia:

L'altro giorno facevo una riflessione con una persona. Non sto smettendo perché prima di tutto mi sento bene e poi per aver rispetto dei sogni di Gigi bimbo. A 6-7 anni, se qualcuno mi avesse detto che sarei diventato il portiere di una squadra anche solo di Serie C, avrei pianto. Devo avere rispetto di quel bimbo perché a quell'età si fanno i pensieri più puliti. Questo pensiero ce l'ho fisso e lo devo rispettare.

Poi il portiere della Juventus parla riguardo il delicato momento legato al coronavirus: