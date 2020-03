Ai microfoni di Tuttosport ha parlato Aurelio Virgili, figlio dell'ex Fiorentina Giuseppe e grande amico dell'allenatore della Juventus Maurizio Sarri che conosce da più di 20 anni.

Nel 1998 - ha esordito Virgili - ero responsabile della Banca Fideuram per l'area di Arezzo, cercavo un bancario bravo e con Maurizio mi trovai fin da subito. Era molto preciso e come me frequentava gli ambienti calcistici. Il feeling è stato immediato e negli anni si è trasformato in una bellissima amicizia. All'epoca della banca era sempre vestito di nero e per questo lo chiamavo Diabolik. Ci sentiamo ogni settimana. E le telefonate iniziano tutte allo stesso modo: "Lello (Maurizio mi chiama così) abbiamo vinto? Quando chiama, siccome resta appassionato di tutti i campionati, sa già i risultati dell'Affrico, la società dilettantistica dove giocano i miei figli. Adesso che il pallone è fermo e siamo in quarantena ci sentiamo anche più del solito. Ho sentito Maurizio l'ultima volta tre giorni fa. Ho telefonato a Maurizio per capire un po' della positività di Rugani al Coronavirus e in generale per sapere come stesse lui. L'ho trovato di buon umore. A Maurizio mancano il quotidiano, l'allenamento: sono linfa vitale per lui. Però la situazione è questa, siamo tutti in casa per fronteggiare l'emergenza coronavirus che adesso è la priorità. Così anche lui, come tutti noi, si concentra sul lavoro che può svolgere da casa: riguarda partite, allenamenti, studia i dati dei giocatori. È un computer. Un esempio? Se adesso lo chiamassi per chiedergli quanti chilometri ha percorso Gimmi contro l'Inter, mi direbbe i metri in avanti, indietro, in verticale, in orizzontale...