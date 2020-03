E nel Performance Center, The Undertaker firma il contratto per affrontare AJ Styles a WrestleMania 36.

di Marco Ercole - 17/03/2020 07:52 | aggiornato 17/03/2020 10:57

Come annunciato dalla WWE nei giorni scorsi, questa è la prima puntata della storia di Raw ad andare in onda a porte chiuse e dal Performance Center di Orlando. Così come accadrà anche per WrestleMania 36, d'altronde, la World Wrestling Entertainment ha dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria e ha preso le misure necessarie per garantire la sicurezza dei fan e dei suoi atleti in questo momento di grande incertezza.

Così, si sono tenuti tutti i promo precedentemente annunciati, che hanno contemplato la presenza di leggende come Edge, The Undertaker e "Stone Cold" Steve Austin. Insomma, la WWE va avanti, sulla scia di quanto spiegato da Triple H prima della puntata di SmackDown di sabato scorso: "L'obiettivo è far pensare ad altro per qualche minuto, regalarvi un sorriso".

WWE Raw, 16 marzo 2020

Con questo motto va in scena dunque dal Performance Center di Orlando la puntata di Raw del 16 marzo 2020, quella appunto del #316Day. Che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it, con WWE News e Highlights dello show.

Edge sfida Randy Orton a un Last Man Standing Match

Un appassionato Edge sfida Randy Orton a un Last Man Standing Match a WrestleMania.

The Undertaker firma il contratto

AJ Styles fa infuriare The Undertaker dall'area del backstage durante il momento della firma del loro contratto per WrestleMania, così The Phenom si sfoga con Luke Gallows e Karl Anderson.

Rey Mysterio vs Andrade

Lo United States Champion Andrade se la vede sul ring con The Master of the 619.

Becky Lynch, messaggio per Shayna Baszler

Becky Lynch, campionessa di Raw, ha parole dure per la sua avversaria di WrestleMania, Shayna Baszler.

Kevin Owens accetta la sfida di Seth Rollins

Kevin Owens accetta la sfida di Seth Rollins e vuole affrontarlo a WrestleMania nel WWE Performance Center.

"Stone Cold" proclama il 16 marzo festa nazionale

"Stone Cold" Steve Austin dichiara #316Day una festa nazionale, fa esplodere Byron Saxton con due Stunner e festeggia con Becky Lynch.