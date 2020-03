Trapattoni compie 81 anni e lancia un appello: "Restate a casa!"

Nel giorno del suo 81esimo compleanno, l'ex commissario tecnico dell'Italia Giovanni Trapattoni ha lanciato un messaggio:

Ringrazio tutti di cuore per gli auguri! Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l'emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione. In questo contesto, noi anziani dovremmo fare uno sforzo in più poiché siamo quelli più vulnerabili. Il mio consiglio? Stay Home, Stay Safe. Non siate testardi e chiedete aiuto. Usate telefoni e altri dispositivi tecnologici per combattere la solitudine. E cercate di rimanere in forma perché non dovremmo dimenticare che oggigiorno gli stili di vita scorretti uccidono molte più persone del virus. Per quanto riguarda il mio compleanno, oggi lo festeggerò a casa, insieme a mia moglie Paola. Ci metteremo in contatto con la mia famiglia usando le videochiamate. Sarà un compleanno insolito ma avremo modo di festeggiare insieme quando tutto questo sarà finito. Un caloroso abbraccio a tutti!