Ma la notizia più forte arriva qualche ora dopo il comunicato direttamente da Shams Charania di The Athletic: uno dei 4 cestisti dei Brooklyn Nets positivi al Coronavirus è Kevin Durant , arrivato in estate dai Golden State Warriors.

L'NBA comincia a fare i conti con i nuovi casi di contagio da Coronavirus che hanno fermato in via precauzionale l'intera lega: dopo quelli di Gobert e Mitchell a Utah e di Wood, arrivano ben 4 giocatori dei Brooklyn Nets.

