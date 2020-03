Dal gol del 3-2 segnato - neanche 18enne - in un Manchester United-Aston Villa del 5 aprile 2009 al sogno di tornare nella "sua" Lazio. Di questo e molto altro ha parlato a Goal l'attaccante del Panathinaikos Federico Macheda.

Non mi pento di nulla. Quella al Manchester United è stata una splendida esperienza e ho ancora ricordi fantastici del mio periodo lì. Ricordi che mi porto dietro dovunque vada. A Manchester sono cresciuto come calciatore e come uomo e mi godrò sempre il ricordo di quando giocavo per il club più importante del mondo

Sull'approdo alla Sampdoria:

Poi ha proseguito così:

Sappiamo che è complicato per tutti avere successo in una squadra come lo United, ma io ho lasciato la mia impronta nella storia del club. E quando io giocavo lì, al Manchester United c’erano grandissimi giocatori ed era complicato giocare con continuità. Ovviamente sarei voluto rimanere di più, ma non ho rimpianti perché ho dato tutto quello che avevo. Ho provato ad eccellere, dopo di che, la mia strada e quella dello United si sono separate e io ho intrapreso il mio percorso. Chissà come sarebbe andata la mia carriera se non avessi fatto quel gol. Ma sono stato sfortunato con gli infortuni negli anni successivi e non è stato semplice affrontare la situazione, fisicamente e mentalmente. Un ritorno in Serie A? Magari alla Lazio. Sceglierei la Lazio, non l’Inter, il Milan o la Juve. Perché sono laziale