Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha fatto una diretta su Instagram durante la quale ha risposto alle tante domande dei tifosi biancocelesti e non:

Sulla sua situazione sentimentale e su come sta trascorrendo questi giorni:

Sono solo e single. Come sia possibile che non abbia una ragazza? Non so, me lo dice anche mia madre. Forse perché penso troppo al calcio. Mi tengo in forma in questi giorni, bisogna farlo per la salute e per distrarsi. Vedo anche tanta TV. Poi faccio pesi, corsa, affondi, addominali. Insomma, seguiamo quello che ci dicono e appena possibile si tornerà a giocare. Parlare di Atalanta-Lazio è complicato, la zona di Bergamo è un disastro. Speriamo andrà tutto bene, ne sono sicuro