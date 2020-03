Infantino: "Il calcio può aiutare il mondo a tornare alla normalità"

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha scritto una lettera ai membri e alle parti interessate della federazione mondiale del calcio in cui ha dichiarato:

Ora dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere tifosi, giocatori, allenatori e tutti gli altri coinvolti nel nostro bellissimo gioco. Soprattutto, le autorità calcistiche devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire una più ampia diffusione del virus nella comunità. In collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della sanità, stiamo lanciando iniziative di sensibilizzazione progettate per fornire raccomandazioni pratiche e misure per affrontare la diffusione del Covid-19. La Fifa rimarrà in contatto con tutti gli organi competenti, speriamo a tempo debito di trovare soluzioni a un periodo difficile