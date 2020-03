Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della possibilità di spalmare l'annata calcistica in due anni:

Non vogliamo ammazzare il campionato. Noi abbiamo l'esigenza di portarlo a termine e la deadline deve essere il 30 giugno. È entro quella data che si dovrà chiudere il campionato 2019/20. Andare oltre non sarebbe impossibile, ma molto difficile (per via dei contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno, ndr). Potrebbe rendersi necessario un provvedimento di carattere internazionale. Al termine di questa emergenza, il calcio entrerà in un momento di grande crisi, si dovrà raccogliere dalle macerie. È adesso che il movimento dovrà dimostrare di essere autosostenibile e per questo chiederemo un confronto aperto con giocatori e tecnici, oltre che con il Governo. Noi abbiamo fatto quello che ritenevamo più giusto fare, ci sono stati dei momenti di incertezza legati al rinvio di alcune partite, ma abbiamo fatto le scelte giuste