L'allenatore del Napoli: "Mentalmente è davvero difficile, al momento lo sport non è una delle nostre priorità".

di Daniele Minuti - 17/03/2020 16:38 | aggiornato 17/03/2020 16:43

Il calcio italiano spera di ripartire dopo che l'emergenza Coronavirus sarà quantomeno calata, con lo slittamento degli Europei ufficializzato oggi dall'UEFA alla prossima estate proprio per permettere ai tornei continentali di terminare le stagioni in corso. Ma a questo Gennaro Gattuso proprio non riesce a pensare ora.

L'allenatore del Napoli sembrava aver finalmente trovato la quadratura del cerchio con la squadra capace di trovare un equilibrio e di riavvicinarsi alle zone europee della classifica prima della sospensione della Serie A arrivata la scorsa settimana.

Adesso, in attesa di capire quando e se il campionato riuscirà a terminare regolarmente, Gattuso sta cercando come tutti di seguire le indicazioni fatte dal Governo per attenuare i contagi. Ammettendo che al momento tornare a concentrarsi sul calcio sarebbe molto, molto difficile.

Gattuso parla dell'emergenza Coronavirus

Gattuso: "Questa emergenza sta cambiando le nostre vite"

Il tecnico della squadra partenopea è stato intervistato dal giornale portoghese Record, nel tentativo di dare la sua opinione su cosa possa voler dire per il futuro un'emergenza grave come quella legata alla pandemia da Covid-19.