Champions League, come finirà? Spunta l'ipotesi Final Four

Per quanto riguarda le finale delle coppe europee nello specifico, queste verranno inserite nell'ultima settimana di giugno. La data prevista per la finale di Champions League che si terrà a Istanbul diventa così il 27 giugno e tre giorni prima ci sarà quella dell'Europa League, quindi mercoledì 24.

