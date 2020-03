La sedicesima edizione del Campionato Europeo per nazioni slitterà al 2021, ma l'Uefa sembra decisa a chiedere un pesante indennizzo alle società di calcio del continente.

Non è colpa di nessuno, ma l'emergenza creata dal coronavirus sta colpendo in modo pesante anche il mondo del calcio. Chi prima, chi dopo, le varie Federazioni europee sono arrivate alla medesima decisione: campionati nazionali sospesi, il rischio di contagio è troppo alto, la salute innanzi tutto. Ma, progressivamente, a essere a rischio è diventata anche la posizione di Euro 2020.

La sedicesima edizione del Campionato Europeo di calcio per nazioni, infatti, è in programma dal 12 giugno prossimo - meno di tre mesi - e il 12 luglio. Date fissate da anni, che però, di fronte a un calendario delle competizioni per club che si fa sempre più pressante, stanno per saltare: campionati, coppe nazionali e, ovviamente, anche quelle europee reclamano spazio.

Sedicesima edizione, si è detto, ma quella che viene sarà anche la prima che non si disputerà in una singola nazione - o in due, come già avvenuto in passato - bensì, in maniera diffusa, coinvolgerà ben dodici città del nostro continente e, di conseguenza, non esiste squadra qualificata di diritto come paese ospitante. Match inaugurale all'Olimpico di Roma, con semifinali e finale a Wembley.

Europei nel 2021, ma l'Uefa chiede 300 milioni ai club

Affascinante? Certo, ma dovremo aspettare per veder partire la macchina di Euro 2020. Anzi, da oggi possiamo cominciare a chiamarlo Euro 2021. Manca solo l'ufficialità, ma la pressione dei club sembra aver convinto l'Uefa a spostare l'Europeo all'estate del prossimo anno, anche perché l'unica altra soluzione sul tavolo - slittamento a novembre-dicembre 2020 - si è scontrata con l'ostracismo della Federazione inglese che non vuole rinunciare al Boxing Day e alla tradizione del calcio sotto l'albero.

Sarà, dunque, Euro 2021, ma per accettare lo spostamento l'Uefa ha teso la mano verso i club europei, chiedendo una sorta di indennizzo che dovrebbe arrivare a 300 milioni di euro. Una somma considerevole che andrebbe suddivisa fra le 55 federazioni e che all'Italia potrebbe costare una cifra che presumibilmente si aggirerà intorno ai 30-40 milioni. La decisione definitiva dovrebbe arrivare al termine della riunione odierna cui partecipano, oltre ovviamente all'Uefa, l’Eca (l’associazione dei club europei presieduta da Andrea Agnelli), le leghe continentali, il sindacato dei giocatori e in una seconda battuta anche le federazioni.

Presa tale decisione, ci si tufferà poi a discutere il destino delle competizioni europee per club, dalla Champions League all'Europa League. Al momento l'emergenza coronavirus sta bloccando qualunque manifestazione sportiva, ma le due coppe europee hanno date improrogabili che richiedono decisioni non facili da prendere in questa situazione. Quello che è certo è che vanno concluse entro il 30 giugno. Andare oltre non è possibile per questioni legate ai contratti televisivi, e poi già il 7-8 luglio è in calendario il primo turno di qualificazione della Champions League 2020-21. Le decine di milioni in ballo hanno convinto i club a studiare formule alternative che sono in discussione proprio in questi giorni e, fra queste, l'opzione che sembra conquistare più seguito pare essere quella dai quarti in gara secca, ovviamente dopo aver completato gli ottavi ancora in sospeso, per chiudere con semifinali e finale ravvicinate.