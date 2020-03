Il centravanti della Roma Edin Dzeko, che oggi compie 34 anni, ha parlato così nell'intervista rilasciata a The Athletic:

Poi ha proseguito:

Io capitano? Io sono pronto per la fascia, non ho rubato niente a nessuno, è una cosa naturale. Sono l'unico calciatore rimasto rispetto a 5 anni fa. Per me è un privilegio arrivare dopo Totti e De Rossi, sono le più grandi leggende non solo della Roma, ma anche in Italia. Le critiche nel calcio sono naturali. Forse è difficile per alcuni giocatori, specialmente i più giovani, per loro la pressione è maggiore. Sono sicuro al 100% che non è la stessa cosa fischiare me o fischiare i più giovani come Kluivert. È molto più difficile per loro. Li chiamo i miei bimbi, sono più vecchio di 14 anni rispetto a loro...